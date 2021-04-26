Транспортные услуги микроавтобусов УАЗ (кроме санитарных) легковой, грузовой, специальный, грузопассажирский 1-1,2Т 8Ч (ЕИ-час. Цена может измениться в зависимости от км пробега)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги микроавтобусов УАЗ (кроме санитарных) легковой, грузовой, специальный, грузопассажирский 1-1,2Т 8Ч (ЕИ-час. Цена может измениться в зависимости от км пробега)- Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем