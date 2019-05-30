Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия

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