Цинк высокой чистоты Пруток ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цинк высокой чистоты Пруток ЦВ содержит не менее 99,99 % цинка. Используется для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия- Цинк необработанный