Цинк высокой чистоты Чушка ЦО 420х210ММ содержит не менее 99,975 % цинка. Используется для оцинковки стали с целью защиты от коррозии, для легирования алюминиевых сплавов, для восстановления золота и серебра. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цинк высокой чистоты Чушка ЦО 420х210ММ содержит не менее 99,975 % цинка. Используется для оцинковки стали с целью защиты от коррозии, для легирования алюминиевых сплавов, для восстановления золота и серебра. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия- Цинк необработанный