Цинк высокой чистоты Пруток ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цинк высокой чистоты Пруток ЦОА содержит не менее 99,98 % цинка. Используется для литья под давлением; для производства цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; белил; цинкового порошка марки ПЦ0; для легирования алюминиевых сплавов ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия- Цинк необработанный