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    Главная / Торговый портал / Свинец необработанный / Свинец технический С-1 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Свинец технический С-1 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Свинец технический С-1 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия- Свинец необработанный
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    Свинец технический С-1 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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