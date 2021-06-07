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    Главная / Торговый портал / Цинк необработанный / Цинк высокой чистоты Трубка ЦЗ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия
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    Цинк высокой чистоты Трубка ЦЗ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цинк высокой чистоты Трубка ЦЗ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия- Цинк необработанный
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    Цинк высокой чистоты Трубка ЦЗ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
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