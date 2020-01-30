Свинец технический С-1 Чушка 30КГ ГОСТ 3778-77
Свинец необработанный
от 1020000₽
Свинец технический С-2 Проволока 0,4-1,1ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
от 845₽
Свинец технический С-1 Чушка 420х210ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-2 Чушка 420х210ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический 1КГ
Свинец необработанный
от 235,41₽
Свинец технический С-2 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-1 Проволока 5,0-8ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-1 Проволока 0,4-1,1ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-1 Проволока 1,2-1,9ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-3 ГОСТ 3778-98
Свинец необработанный
Не указана
Свинец технический С-1 ГОСТ 3778-77
Свинец необработанный
от 301200₽
Свинец технический С-2 Проволока 5,0-8ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Свинец необработанный
Не указана