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    Главная / Торговый портал / Сплавы на основе первичного алюминия / Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия
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    Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия- Сплавы на основе первичного алюминия
    10
    Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия

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    Цена
    от 2592
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2160
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2592
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2592c НДС
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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