Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия- Сплавы на основе первичного алюминия