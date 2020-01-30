Припой на медной основе для пайки соединений, эксплуатация которых протекает в непростых и напряженных условиях. Л63 Таблетки, порошок ТУ 1733-001-22304166-2004 ЗАО "Завод припоев" Россия

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