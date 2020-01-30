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Свинец технический С-1 Проволока 0,4-1,1ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Свинец технический С-1 Проволока 0,4-1,1ММ Применяется для изготовление чушек, блоков и слитков для дальнейшей переработки ГОСТ 3778 - 98 ЗАО "Завод припоев" Россия- Свинец необработанный
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