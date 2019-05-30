Припой для пайки алюминия 34А Чушка состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия

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