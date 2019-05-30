Припой для пайки алюминия 34А Таблетки состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Чушка является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 19А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия от 2592 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Таблетки является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой с флюсовым сердечником Harris ALCOR ZnA122 пруток 2.0х500ММ алюминий 2% цинк 97% для пайки алюминия и алюминиевых сплавов Сплавы на основе первичного алюминия от 199,29 ₽ В корзину

Припой П-14 круглый 14ММ цинк-фосфор Сплавы на основе первичного алюминия от 1800 ₽ В корзину

Припой для пайки алюминия 34А Пруток состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой HTS-2000 2ММ Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Пруток Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Таблетки Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину