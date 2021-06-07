Цинк высокой чистоты Чушка ЦЗ 420х210ММ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цинк высокой чистоты Чушка ЦЗ 420х210ММ содержит в составе не менее 97,5 % цинка, находит широкое применение в производстве медно-цинковых сплавов, в том числе латуней. ГОСТ 3640-94 ЗАО "Завод припоев" Россия- Цинк необработанный