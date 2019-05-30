Припой для пайки алюминия 20А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия

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