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    Главная / Торговый портал / Сплавы медные необработанные / Припой на медной основе Медно-цинковый П 47 Проволока 0,5-1,5ММ применяется при пайке, меди, медных сплавов, никеля, никелевых сплавов, стали ТУ 1733-001-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на медной основе Медно-цинковый П 47 Проволока 0,5-1,5ММ применяется при пайке, меди, медных сплавов, никеля, никелевых сплавов, стали ТУ 1733-001-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе Медно-цинковый П 47 Проволока 0,5-1,5ММ применяется при пайке, меди, медных сплавов, никеля, никелевых сплавов, стали ТУ 1733-001-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия- Сплавы медные необработанные
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    Припой на медной основе Медно-цинковый П 47 Проволока 0,5-1,5ММ применяется при пайке, меди, медных сплавов, никеля, никелевых сплавов, стали ТУ 1733-001-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
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