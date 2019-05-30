Припой на медной основе Медно-цинковый П 21 Лента 0,4-1,0ММ применяется меди, медных сплавов, никеля, медно-никелевых сплавов и стали ТУ 48-21-843-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе медно-фосфорный ПМФОЦР-6-4-0.03 пруток 4ММ ТУ 1733-005-17228138-2006 Сплавы медные необработанные от 9600000 ₽ В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 9 Пруток 1,6-3ММ используется для пайи меди, нейзильбера, латуни, бронзы ГОСТ 4515-93 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 9 Пруток 4,0-6,0ММ используется для пайи меди, нейзильбера, латуни, бронзы ГОСТ 4515-93 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 Лента 0,4-1,0ММ предназначен для пайки металлорежущего инструмнта ТУ 48-21-299-84 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-цинковый ЛК 62-05 Пруток 4,0-6,0ММ Предназначен для пайки латуни и стали ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-цинковый ЛК 62-05 Пруток 7,0-10,0ММ Предназначен для пайки латуни и стали ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-цинковый ЛОК 59-1-0,3 Проволока 1,6-3,0ММ применяется при пайке меди, медных сплавов, латуней, стали, чугуна ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента МНМц 68-4-2 Проволока 0,5-1,5ММ предназначен для пайки резцов, твердосплавного инструмента из сплавов ВК, стали ГОСТ 48-21-674-91 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 7 Пруток 7,0-10,0ММ применяется при изготовлении и ремонте холодильной техники, теплообменников, кондиционеров, радиаторов. ТУ 1733-025-17228138-2004 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину

Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 Чушка 420х210ММ применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы медные необработанные Не указана В корзину