Припой на медной основе Медно-цинковый Л 63 Пруток 4,0-6,0ММ подходит для пайки различных соединений, эксплуатируемых при крайне напряженных условиях и тогда, когда к швам предъявлены повышенные требования, касательно их высокой пластичности ТУ 1733-001-22304166-2004 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе Медно-цинковый Л 63 Пруток 4,0-6,0ММ подходит для пайки различных соединений, эксплуатируемых при крайне напряженных условиях и тогда, когда к швам предъявлены повышенные требования, касательно их высокой пластичности ТУ 1733-001-22304166-2004 ЗАО "Завод припоев" Россия- Сплавы медные необработанные