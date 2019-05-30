Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Пруток 7,0-10,0ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия

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