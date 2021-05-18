Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный Nilfisk ATTIX 50-21 PC 1500ВТ 220В 59ДЕЦИБЕЛ 47Л 450x380x750ММ 11КГ 107407545- Пылесосы бытовые
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Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Артикул: 107407545
Производитель: Nilfisk
Мощность (Вт):1500
Масса (кг): 11
Разрежение (мбар): 250
Объем мусоросборника (л): 47
Расход воздуха (л/с): 59
Уровень шума (дБ): 59
Габариты (мм): 450x380x750
Количество турбин: 1
Напряжение сети: 220 В
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Артикул: 107407545
Производитель: Nilfisk
Мощность (Вт):1500
Масса (кг): 11
Разрежение (мбар): 250
Объем мусоросборника (л): 47
Расход воздуха (л/с): 59
Уровень шума (дБ): 59
Габариты (мм): 450x380x750
Количество турбин: 1
Напряжение сети: 220 В