Тройник Т I 1020x14-К60-159x8-К48-5.6(7.28)-0.75-У ТУ 1469-042-78795288-2014 заводское покрытие усиленного типа Пк-60 ТУ 1469-001-88374889-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 1020x14-К60-159x8-К48-5.6(7.28)-0.75-У ТУ 1469-042-78795288-2014 заводское покрытие усиленного типа Пк-60 ТУ 1469-001-88374889-2012- Фитинги для труб стальные, кроме литых