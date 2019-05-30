Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 с флюсом Лента 0,4-1,0ММ Припой П14 с флюсом применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 с флюсом Лента 0,4-1,0ММ Припой П14 с флюсом применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия- Сплавы медные необработанные