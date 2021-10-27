Набор реагентов Диахим-реагенты для камеры Горяева для подсчета форменных элементов крови 1500МЛ РЗН 2014/1683 от 11.01.2016 ТУ 9398-085-27428909-2013 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Диахим-реагенты для камеры Горяева для подсчета форменных элементов крови 1500МЛ РЗН 2014/1683 от 11.01.2016 ТУ 9398-085-27428909-2013 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические