Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ) РУ № ФСР 2011/11478

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ) РУ № ФСР 2011/11478- Реагенты диагностические