Набор реагентов CAPILLARYS В1-В2 Себия для электрофореза для определения белковых фракций с разведением 720 опр. 2003 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Франция

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов CAPILLARYS В1-В2 Себия для электрофореза для определения белковых фракций с разведением 720 опр. 2003 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Франция- Реагенты диагностические