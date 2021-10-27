Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса G к антигенам Ascaris Lumbricoides в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ) РУ № РЗН 2013/449

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса G к антигенам Ascaris Lumbricoides в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ) РУ № РЗН 2013/449- Реагенты диагностические