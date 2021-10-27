Набор реагентов Кальций-Витал для определения кальция 200МЛ В18.01 ФСР 2011/10591 от 25.10.2016 ТУ 9398-015-52145831-2004 1107847370465 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кальций-Витал для определения кальция 200МЛ В18.01 ФСР 2011/10591 от 25.10.2016 ТУ 9398-015-52145831-2004 1107847370465 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия- Реагенты диагностические