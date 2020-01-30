Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 0,7 Проволока 0,5-1,5ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 9480000₽
Припой на основе олова с другими металлами ССД ЦОП-40 Пруток 1КГ +300...+320ГРАД ЦЕЛЬС 120802-00015
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 3300₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 пруток 8ММ
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 1994,08₽
Припой на основе олова 1,5ММ
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 2899,26₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Gigant ПОС-61 трубчатый 2ММ 0.2КГ SP-002
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 2184₽
Припой оловянно-свинцовый с флюсом RA Asahi CF10 проволока 2ММ 00-00001196 Sn63/Pb37
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 10440₽
Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый Зубр ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ 55450-100-15
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1.5ММ 0.05КГ 55450-050-15C
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой на основе свинца ВПр40 проволока ФГУП ВИАМ ТУ 1-595-ВФ-298-90
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый мягкий Wurth 98230 пруток Sn30/Pb70 DIN EN ISO 9453
Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
от 3085,78₽