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Набор реагентов Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами. Набор для полуколичественного определения С-реактивного белка в сыворотке крови. комплект №1
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами. Набор для полуколичественного определения С-реактивного белка в сыворотке крови. комплект №1- Реагенты диагностические
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