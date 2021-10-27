Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции комплект №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции комплект №1- Реагенты диагностические