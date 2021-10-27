Набор реагентов ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii Т-151 ФСР 2010/07837 ТУ 9398-67-05941003-2006 12 месяцев ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii Т-151 ФСР 2010/07837 ТУ 9398-67-05941003-2006 12 месяцев ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические