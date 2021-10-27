Набор реагентов АСТ HUMAN IMP для опред, кол-ва АСТ в сыворотке крови на 800 опр 1,Буфер 8х40мл, 2,Субстрат 8х10мл

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ HUMAN IMP для опред, кол-ва АСТ в сыворотке крови на 800 опр 1,Буфер 8х40мл, 2,Субстрат 8х10мл- Реагенты диагностические