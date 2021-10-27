Набор реагентов для количественного определения глюкозы. комплект №1 Конечная точка по методу Триндера: с каскадом глюкозооксидаза-пероксидаза-хлор-4-фенол. После вскрытия упаковки рабочий реактив стабилен в течение минимум 1 года при условии отсутствия загрязнения. Стабильность стандарта (флакон R3) несколько недель (перенести требуемое количество, закрыть крышкой и хранить при 2-8°C). Набор можно транспортировать в течение минимум 1 недели при комнатной температуре.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для количественного определения глюкозы. комплект №1 Конечная точка по методу Триндера: с каскадом глюкозооксидаза-пероксидаза-хлор-4-фенол. После вскрытия упаковки рабочий реактив стабилен в течение минимум 1 года при условии отсутствия загрязнения. Стабильность стандарта (флакон R3) несколько недель (перенести требуемое количество, закрыть крышкой и хранить при 2-8°C). Набор можно транспортировать в течение минимум 1 недели при комнатной температуре.- Реагенты диагностические