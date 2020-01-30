Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Проволока 1,6-3ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Проволока 1,6-3ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые