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    Главная / Торговый портал / Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые / Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
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    Припой на основе олова с другими металлами ПОМ 3 Пруток 7,0-10,0ММ ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия

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      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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