Припой на основе олова с другими металлами Сплав Вуда Лента 0,4-1ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Чушка 420х210ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами Сплав Розе Проволока 0,5-1,5ММ ТУ 6-09-4064-87 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОВи 0,5 Пруток 7,0-10ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОВи 0,5 Проволока 1,6-3ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Проволока 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 50 Проволока 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Проволока 0,5-1,5ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 50 Чушка 420х210ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину

Припой на основе олова с другими металлами ПОСВи Проволока 1,6-3,0ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые Не указана В корзину