Набор реагентов Раствор для быстрого окрашивания мазков крови Лейкодиф (растворы для быстрого окрашивания мазков крови). Устойчивость: 2 месяца (с +2 до +25)° С в темном месте. 4. Внешний вид - набор из трех флаконов по 200 мл и флакона с 5 таблетками. 5. Срок годности не менее 18 месяцев. 6. Отметка на упаковке о дате изготовления и сроке годности. 7. Температура хранения - 2-25ОС.

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