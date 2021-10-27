Набор реагентов ЛДГ-УФ-Ново для определения активности лактатдегидрогеназы для анализатора биохимического 4x20; 4x5МЛ B-8071 ФСР 2012/13737 от 18.05.2017 ТУ 9398-321-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ЛДГ-УФ-Ново для определения активности лактатдегидрогеназы для анализатора биохимического 4x20; 4x5МЛ B-8071 ФСР 2012/13737 от 18.05.2017 ТУ 9398-321-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические