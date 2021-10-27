Набор реагентов АПТВ-EL-тест (100 опр) для определения АПТВ (АЧТВ) с сухим реагентом, содержащим кефалин и эллаговую кислоту АПТВ-ЕI-реагент-4фл, кальция хлорид-1фл Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АПТВ-EL-тест (100 опр) для определения АПТВ (АЧТВ) с сухим реагентом, содержащим кефалин и эллаговую кислоту АПТВ-ЕI-реагент-4фл, кальция хлорид-1фл Россия- Реагенты диагностические