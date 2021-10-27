Набор реагентов для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме. комплект №1 Метод: Конечная точка с сульфатом меди в щелочной среде в присутствии тар трата калия-натрия и йодида калия. Реактив готов к использованию. Набор можно транспортировать при комнатной температуре.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме. комплект №1 Метод: Конечная точка с сульфатом меди в щелочной среде в присутствии тар трата калия-натрия и йодида калия. Реактив готов к использованию. Набор можно транспортировать при комнатной температуре.- Реагенты диагностические