Набор реагентов Холестерин HUMAN IMP для опред, кол-ва общего холестерина в сыворотке крови на 800 опр 4х100мл стандарт 1х3мл

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин HUMAN IMP для опред, кол-ва общего холестерина в сыворотке крови на 800 опр 4х100мл стандарт 1х3мл- Реагенты диагностические