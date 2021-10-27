Набор реагентов 3952 ТТГ - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации ТТГ в сыворотке (плазме) крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 50 мкл, диапазон измерений от 0 до16 мМЕ/л, чувствительность 0,1 мМЕ/л
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов Реал бест РНК ВГС д/выявл. и количеств. опред. РНК вируса гепатита С РеалБест методом ПЦР/ОТ-ПЦР 48 опр. №1 D-0799
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоска для анализаторов мочи Uriscan Pro, Uriscan Optima Uriscan 11 strip 100ШТ U41 YD Diagnostic Corp Южная Корея
Реагенты диагностические
от 1384,1₽
Набор реагентов КАЛЬЦИЙ ОСР для определения кальция 200МЛ №1 С072.1.200 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов NovoLink Max Polymer Detection System д/визуализации на основе полимера и пероксидазы 1250 тестов №1 RE7280-К
Реагенты диагностические
Не указана
Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт комплект №1 500МЛ В-8081 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоски индикаторные Определение сахара и кетонов в моче DiaPhan 50ШТ
Реагенты диагностические
от 807,29₽
Тест-полоска набор для определения стрептококков STREPTOtest 16 10003385 Erba Lachema s.r.o
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоска набор иммун. д/опред. барбитуратов, экстази, метадона BAR-Ecstasy-MTD 50ШТ
Реагенты диагностические
от 6500₽
Тест-полоска набор иммун. ИХА-ВИЧ 1/2-фактор 1ШТ
Реагенты диагностические
от 107,25₽
Тест-полоска на выявление 12 видов наркотиков (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, матамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин) ИХА-МУЛЬТИ-фактор ТУ 9398-054-51062356-2010 ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
Тест-полоска набор для определения сердечного тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека Тропонин I 25ШТ
Реагенты диагностические
от 18150₽