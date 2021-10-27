Набор реагентов Диахим набор для окраски по Циль-Нильсену 100 определений ФСР 2009/04171 от 30.12.2015 ТУ 9398-020-27428909-2008 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Диахим набор для окраски по Циль-Нильсену 100 определений ФСР 2009/04171 от 30.12.2015 ТУ 9398-020-27428909-2008 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические