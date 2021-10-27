Набор реагентов Глюкоза ФКД для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови 10х100МЛ ФСР 2007/01163 от 23.11.2007 ТУ 9398-001-45411613-2007 1027739132827 ООО "ФКД" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза ФКД для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови 10х100МЛ ФСР 2007/01163 от 23.11.2007 ТУ 9398-001-45411613-2007 1027739132827 ООО "ФКД" Россия- Реагенты диагностические