Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Пруток 4,0-6ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами ПОЦ 60/40 Пруток 4,0-6ММ ТУ 48-0220-40-90 ЗАО "Завод припоев" Россия- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые