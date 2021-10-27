Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С ( РекомбиБест анти-ВГС-IgM). РУ № ФСР 2007/00610

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С ( РекомбиБест анти-ВГС-IgM). РУ № ФСР 2007/00610- Реагенты диагностические