Набор реагентов Test Reagent Kit для определения гликированного гемоглобина HbA1 для анализатора Glycomat DS 5 300 определений 014-350 ФСЗ 2011/10575 от 16.09.2011 Дрю Сайентифик Инк. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Test Reagent Kit для определения гликированного гемоглобина HbA1 для анализатора Glycomat DS 5 300 определений 014-350 ФСЗ 2011/10575 от 16.09.2011 Дрю Сайентифик Инк. США- Реагенты диагностические