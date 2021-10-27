Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. комплект №1 Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам; ?=500 нм (490-510) нм

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