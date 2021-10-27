Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgМ-ИФА-БЕСТ) РУ № ФСР 2012/13130

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для иммуноферментного выявления имууноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgМ-ИФА-БЕСТ) РУ № ФСР 2012/13130- Реагенты диагностические