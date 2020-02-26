Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-21 21М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 156000₽
Конструкция ЗДФ-0,600х8-5-ц для установки опоры ВОУ-30 глубина 5.0М, диаметр по граням 600ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89)
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
Не указана
Конструкция ЗДФ-0,53х8-4,6-ц для установки опоры ВОУ-25 глубина 4.6М, диаметр по граням 530ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89)
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 185620₽
Конструкция ЗДФ-0,470х8-5-ц для установки опоры ВОУ-16 глубина 5.0М, диаметр по граням 470ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89)
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 207236,99₽
Конструкция ЗДФ-0,410х6-5-ц для установки МОГК 26,21 глубина 5.0М, диаметр по граням 410ММ 6ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89)
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 113850₽
Комплект монтажный МК-500 для установки опор освещения в грунт 500х500ММ 400х400ММ со шпильками М36х900ММ-4ШТ
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 19526₽
Молниеприемник мачта DKC NL6000 6М нержавеющая сталь
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 13461,5₽
Комплектующие ВОУ Комплект эксплуатационный AGS.0713.20.000 для подъёмно-спускной короны
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 50000₽
Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 491010₽
Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-28 28М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 264000₽
Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-21 21М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 798435₽
Молниеприемник молниеотвод 25М металлический фланцевым соединением
Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов
от 225000₽