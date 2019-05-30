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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Кляммер рядовой (основной) 8-10ММ нерж. окрашенный коричневый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кляммер рядовой (основной) 8-10ММ нерж. окрашенный коричневый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кляммер рядовой (основной) 8-10ММ нерж. окрашенный коричневый- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
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    Кляммер рядовой (основной) 8-10ММ нерж. окрашенный коричневый

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    Поставщики
    • ООО "ЮМАКС"
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      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ФСК-ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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