Набор реагентов Мультифибрен U бычий д/анализатора гематологич. 5мл OWZG23 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия t 2-8C №10 Реагенты диагностические от 4924,7 ₽ В корзину

Набор реагентов Мультифибрен U бычий д/анализатора гематологич. 2МЛ OWZG19 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия №10 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Плазма контрольная д/анализатора гематологич. патология 10 опр. OUPZ17 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия фл. №1 Реагенты диагностические от 11142 ₽ В корзину

Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-Келл(К) Супер 5МЛ ФСР 2012/12983 от 03.02.2012 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ТТГ-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови 12х8 определений Х-3952 ТУ 9398-186-23548172-2015 Россия Реагенты диагностические от 5000 ₽ В корзину

Набор реагентов Иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека, в мазке из носоглоточной области BIOCREDIT COVID-19 Аg 10 мин. 96% 100% в составе: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) – 20ШТ.; 2. Пробирка с буфером для разведения биологического образца – 20ШТ.; 3. Насадка с капельницей – 20ШТ; 4. Стерильный тампон для взятия мазка – 20ШТ.; 5. Инструкция к медицинскому изделию – 1ШТ RapiGEN Реагенты диагностические от 18080 ₽ В корзину

Набор реагентов Trichomonas vaginalis - IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови 96 определений 2052 Реагенты диагностические от 6050 ₽ В корзину

Набор реагентов Цоликлон анти-АB для определения групп крови 10 опр. ООО "Гематолог" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов МЛТ-Тромбопластин 600 для определения протромбинового времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % ПО КВИКУ) 600 анализов+контрольная плазма Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину